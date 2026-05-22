大手出版社がAIによって生成された疑いでホラー小説の出版を取りやめるなど、人間だと偽ってAIに生成させた記事や小説を発表する人には厳しい目が向けられています。新たに、国際的な短編小説賞で受賞した作品について「生成AIで書かれた可能性が高い」という疑念の声が上がっています。AI scandal engulfs prestigious short story prize after multiple entrants accused of fabricating work | The Independenthttps://www.inde