【モデルプレス＝2026/05/22】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の第9話が5月21日、動画配信サービス・Lemino（レミノ）にて独占配信され、コンセプト評価の模様が放送された。【写真】「日プ」出演で話題のイケメンモデル◆「日プ新世界」コンセプト評価チーム1位が決定第9話では、コンセプト評価の模様を放送。今回の評価では、新たに書き下ろ