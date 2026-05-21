福島県郡山市の磐越道で北越高等学校の生徒が死亡したバス事故から2週間が経過した。学校側と運行会社側の説明は食い違うが、2ちゃんねる創設者のひろゆきさんは「“犯人探し”よりも目に見えない悪因を見過ごせば、同じようなことは何度でも起きる」という――。写真＝共同通信社新潟市の北越高で開かれた記者会見で、磐越道バス事故の経緯を説明する男子ソフトテニス部の寺尾宏治顧問（中央）＝2026年5月10日午後 - 写真＝共同通