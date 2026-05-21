ミニマリストの、浴槽掃除がラクになる工夫をご紹介します。教えてくれたのは、ワンオペで小学生2人を育てるSHIROさん（30代）。汚れがたまりやすい浴室も、ものを最小限に抑えながら、無印良品のアイテムを上手に取り入れて家事負担を減らしています。おすすめのアイテムと、水回り掃除のアイデアを伺いました。ものが少ないと家事がラクになる築25年の2DKマンションで暮らすミニマリストのSHIROさん。ものをもたない理由のひとつ