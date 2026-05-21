食べごたえをアップし、家計を助ける、かさ増し食材の「エノキ」と「豆腐」。今回、SNSでレシピが人気の料理研究家・まるみキッチンさんに、かさ増し＆ずぼらワザでつくる「和風落とし焼きハンバーグ」のレシピを教えてもらいました。定番おかずのハンバーグもかさ増しでさらにおいしく豆腐とエノキのかさ増し効果で、ひき肉が少ないのに大満足！パン粉がうま味を吸って、ふわっとジューシーな味わいに。【写真】ハンバーグづく