奥華子が、デビュー20周年アルバム『会いたいと思えること』の発売を記念したプレミアムイベント＜奥華子20周年アルバム発売記念！全員赤メガネ！プレミアムライブ＞を、2026年10月17日に都内某所にて開催することを発表した。本イベントは、5月31日まで受注受付中のアルバム『会いたいと思えること』完全限定豪華盤の購入者限定イベントだ。完全限定豪華盤に同封される応募券から応募し、当選者のみが参加できるスペシャルライブ