大分県産乾椎茸の品評会が20日、大分市で開かれ、県内各地から集まった550点の色や形などが審査されています。 【写真を見る】大分県産乾椎茸の品評会5部門550点を審査 この品評会は、生産者の技術向上などを目的に県椎茸農業協同組合が毎年開催しています。今年は「冬蝱」「香蝱」「香信」などの5部門に550点が出品され、大きさや色付きなどが審査されました。 去年秋以降、雨が少なかった影響で例年より1か月ほ