九州のトップを切って筑後川水系のアユ漁が20日解禁され、訪れた多くの人が伝統の「友釣り」を楽しんでいます。 【写真を見る】筑後川水系でアユ漁解禁伝統の「友釣り」2時間で16匹の釣果も 筑後川水系では、九州で最も早く毎年5月20日にアユ漁が解禁されます。日田市を流れる三隈川や大山川でも解禁となり、この日を待ちわびた多くの釣り人が初物を求めて川に入っています。 今の時期は網での漁は禁止されていることから、針