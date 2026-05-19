4月末、徳島市の店舗に何者かが押し入り、売上金などが入った金庫を持ち去る窃盗事件がありました。被害にあった店の店長が語る、犯行の一部始終とは。窃盗の被害にあったのは、秋田町の表通りに面したこちらのラウンジです。4月28日のことでした。（店長）「管理会社から『ガラスが割られている』と報告を受けて、すぐに駆け付けたが、金庫がなくなっていた」犯行が行われたのは、営業時間外の午前中、店長の男性はすぐさま被害状