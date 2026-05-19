東日本大震災で人命救助にあたった元救命士が、大分市内の自動車販売店で安全な避難所のあり方について講演しました。 【写真を見る】東日本大震災で活動した救命士が伝える避難所運営自動車販売店で防災セミナー大分 この防災・減災セミナーは、大分ダイハツ販売が地域住民や従業員の防災意識の向上を目指して19日に開催しました。 セミナーには、臼杵市の消防長を務め、東日本大震災のときに釜石市で人