去年11月に発生した大分市佐賀関の大規模火災から18日で半年。生活や住まいの再建に向けて被災者と行政との間で協議が進む中、どのような復興計画を作っていくのかが課題になっています。 【写真を見る】「火事がなければここにいた」復興住宅めぐり揺れる被災地 “分断”されたコミュニティー再生への課題大分市佐賀関大規模火災から半年 「集合住宅」か「戸建て」か 八尋記者：「大規模火災から半年が経ちます。現場