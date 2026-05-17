大分トリニータは特別大会の17節で17日、首位の宮崎とホームで対戦し、後半一度は追いついたものの突き放されました。 秋春制移行に伴う特別大会も残り2試合、WEST－Bの10チーム中7位のトリニータは16試合で14勝を挙げ、首位を独走する宮崎とホームで対戦しました。トリニータは前半31分、宮崎に最初のコーナーキックを許すと真鍋に頭で合わされ先制点を奪われます。追い