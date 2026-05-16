登録者数128万人の人気YouTubeチャンネル「料理のほそ道」。予約の取れない和食店「賛否両論」の店主でもある笠原将弘さんのプロの技が動画で学べると話題を呼んでいます。今回は、そんな「料理のほそ道」の舞台裏に密着！YouTube番組がどうやってつくられるのか、企画の打ち合わせから撮影、編集までを特別に取材させてもらいました。視聴者の反応を見ながら企画会議。月1回の打ち合わせ打ち合わせは毎月1回30分程度。視聴者の