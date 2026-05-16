精力的にメディア出演日本サッカー協会は15日、来月11日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバー26人を発表した。名前を読み上げた森保一監督のその後の行動が話題になっている。会見は協会公式YouTubeなどで配信された。森保監督はメンバー発表の際はうっすらと涙を浮かべ、質疑応答で涙の訳を問われると、「W杯の舞台に立ちたいと思っていてもその想いをかなえてあげられなかったというところで、感情の部