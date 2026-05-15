chilldspotが、5月20日に新作「prank call - remix #001」を配信リリースする。「prank call - remix #001」は、chilldspot初となるリミックスEP。代表曲「ネオンを消して」をはじめ、自身の楽曲から5曲をセレクトし、メンバーによるセルフリミックスに加え、国内クリエイター陣によるリミックスを収録している。「ネオンを消して (Sam is Ohm Remix)」は、“SURF Music”と共同開催した、全世界のクリエイターを対象としたリミッ