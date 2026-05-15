大阪府警の警察官を名乗る男から「あなたのせいで自殺した人もいる。無罪証明のため金を振り込んで」などと言われ、大分県杵築市の70代の女性が2600万円あまりをだましとられる詐欺被害が発生しました。 警察によりますと、杵築市に住む70代の女性が4月、自宅の固定電話に大阪府警の警察官を名乗る男から電話があり「あなたの携帯番号が悪いグループに悪用され、自殺した人もいる。あなたを逮捕するから大阪府警に出頭する