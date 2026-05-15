開催：2026.5.15 会場：グレートアメリカン・ボールパーク 結果：[レッズ] 15 - 1 [ナショナルズ] MLBの試合が15日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとナショナルズが対戦した。 レッズの先発投手はチェース・バーンズ、対するナショナルズの先発投手はフォスター・グリフィンで試合は開始した。 2回裏、7番 マシュー・マクレーン 初