ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp（ケーキジェーピー）」にて、TVアニメ『名探偵コナン』とのコラボレーションで、謎に包まれた「黒ずくめの組織」をイメージした「黒ずくめの組織 クッキー缶」が、2026年5月14日（木）より販売開始された。＞＞＞黒ずくめの組織 クッキー缶をチェック！（写真7点）「黒ずくめの組織」をテーマにしたスイーツが誕生 。組織の冷酷さやスタイリッシュさを表現するため、缶のデザインはマット