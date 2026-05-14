リビングが散らかる原因になりがちなアイテムを紹介します。教えてくれたのは、整理収納アドバイザーのFujinaoさん。Fujinaoさんによると、「リビングには置かなくてもいいものまで集まってしまっている」のだとか。今回は、リビングに置くのをやめたらスッキリする3つのものを教えてもらいました。1：外出時に使うアイテム外出をした後に必ず寄るのがリビング。「動線がいいから」と、なんでも置いていませんか？【写真】リビング