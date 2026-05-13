＜LuckyFes’26＞の出演アーティスト第4弾の発表によって、新たに10組の出演アーティストが発表となり、総勢114組のアーティスト・ラインアップが明らかとなった。＜LuckyFes’26＞出演アーティスト追加最終発表石井竜也／神はサイコロを振らない／黒夢／湘南乃風／TUBE／Penthouse／ミーマイナー／名誉伝説／METALVERSE／浪漫派マシュマロ2026年8月8日から11日までの4日間、4ステージにて最高の夏が繰り広げられる。国営ひたち海