家事に追われがちな朝と夜。そんな慌ただしい時間帯をラクに乗りきるコツを紹介します。教えてくれたのは、整理収納アドバイザー1級と、親・子の片づけインストラクターの資格を持つmiwaさん（40代）。家事を朝にまとめ、平日の家事の手間を省いたことで、「がんばらなくても家事が回るようになった」といいます。miwaさんが実践している家事の工夫を詳しく伺いました。家事がつらい時間帯は？家事は1日じゅうずっと大変なわけでは