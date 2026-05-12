ブランド地鶏「阿波尾鶏」などを生産している、つるぎ町の貞光食糧工業が、後継者不足のため岩手県の企業に食鳥事業を経営譲渡することがわかりました。経営譲渡されるのは、つるぎ町の「貞光食糧工業」です。徳島が全国一の生産量を誇るブランド地鶏「阿波尾鶏」を生産していて、鶏肉の生産や加工販売をする食鳥事業や家畜用飼料の生産などをおこなっています。1941年創業、売上高は2025年12月期が約99億円。食鳥事業では県内1位