【モデルプレス＝2026/05/12】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた藤田みあが5月11日、自身のInstagramを更新。恋人の中村健太朗との2ショットを公開した。【写真】「今日好き」交際約1年8ヶ月の美男美女カップル「素敵なデート」念願の場所での密着2ショット◆藤田みあ、中村健太朗との密着2ショット披露藤田は「念願のズートピアカフェ行ってきた時の