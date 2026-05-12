歌手のMay J．さん（37）が2026年5月6日、自身のインスタグラムを更新。ミニ丈の衣装姿を披露した。「Performed at EARLY SUMMER FESTA 2026」May J．さんは、「Performed at EARLY SUMMER FESTA 2026」と音楽フェスの参加を報告し、青空の下で衣装ショットを含む9枚の写真を投稿した。「Thank you for the beautiful energy」とつづった。インスタグラムに投稿された写真では、大きな袖にミニスカートの白い衣装を着用。お団子ヘ