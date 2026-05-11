ASKAのソロ活動としては、過去最大規模となるコンサートツアー＜ASKA CONCERT TOUR 2026-2027 “Lock-on”＞の開催が決定した。現時点で予定されているのは44都市52公演だ。前回のツアー＜ASKA CONCERT TOUR 2024≫2025-Who is ASKA !?-＞（追加公演も含めて39公演）が各地で熱狂的に迎えられて、そのステージの充実ぶりが口コミで伝わり、各地でソールドアウトとなったことを受けて組まれている。つまり、これまでのライブ活動の