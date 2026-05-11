フロントマスクがより精悍に刷新！ 安全機能も充実日産は2026年5月11日、「クリッパー バン」と「クリッパー リオ」を一部仕様向上（一部改良）し、同日より発売すると発表しました。クリッパー バン／クリッパー リオは、2003年に登場した軽バン／ワゴンシリーズです。【画像】これが日産の「クリッパー リオ／クリッパー バン」一部改良モデルです！ 画像で見る（30枚以上）当初は三菱から販売される軽商用バン「ミニキャ