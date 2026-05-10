Image : akebims こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。動画視聴やSNS、仕事の連絡など、スマートフォンはもはや生活の中心。一方、「手が疲れる」「首や肩がつらい」と感じてる人も多いのではないでしょうか。そんな日常の悩みに着目して生まれたのが、machi-yaでプロジェクトがスタートしたスマホスタンド「SYANTO Stand L」です。