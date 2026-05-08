5月7日、お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太が、MCを務める情報番組『DayDay.』（日本テレビ系）で、福島県の磐越自動車道で起きた事故に言及した。さらに、沖縄県辺野古の船転覆事故にも問題提起し、注目を集めている。福島県郡山市の磐越自動車道での事故は、6日に新潟の北越高校ソフトテニス部の生徒21人が遠征のために乗っていたマイクロバスがガードレールなどに衝突し、後続車を巻き込んだもの。生徒1人が死