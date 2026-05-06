お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が１日、オフィシャルブログを更新。夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木からの“モーニングコール” に支えられる朝のルーティンを明かした。 この日、「あっという間の１時間★」と題してブログを更新した小原。絵文字を交えながら「家にいるときも、朝ジムにいってるときも、出張中も」と切り出し、「あさ７時に旦那さんがモーニングコールしてくれるまで寝ます」と告白。「す