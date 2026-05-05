徳島市で開催されている放美展の表彰式が5月5日に行われ、受賞者に賞状などが贈られました。放美展は県内外の優れた美術家を発掘しようと、県美術家協会と四国放送が開いています。32回目となる2026年は、書道や洋画など7部門に、731点の応募がありました。5日に行われた表彰式では、各部門の最優秀賞にあたる「放美賞」や、高校生と高専生を対象とした「四国大学賞」、2026年から新設された、満60歳以上が対象の「藍花賞」などの