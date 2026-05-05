近年では、副業を成長させたい人や効率的な資産管理を行いたい人が、会社設立によって目的を果たす事例が増えています。『司法書士が全部教える 「一人一法人」時代の会社の作り方【実践編】』から一部を抜粋し、会社設立の具体的な方法を紹介します。会社設立とは「登記すること」そもそも「会社を設立する」とはどういうことなのでしょうか。「事務所を借りる」「資本金を用意する」「社員を集める」など、準備すべきことはたく