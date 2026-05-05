イーカムグループより、人気コミック『PEANUTS（ピーナッツ）』デザインの「ピグメントトートバッグ」を3月中旬より発売された。『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル犬のスヌーピーを中心に、彼らの友人や周囲を取り巻く個性豊かで様々なキャラクターが描かれた作品だ。その個性的なキャラクターと哲学的な内容は、現在に至るまで世界中で