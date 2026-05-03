大分市の58歳の男が18歳の女性を殺害した疑いで逮捕された事件で男が「抱えるようにして、背後から首を刺した」と供述していることが分かりました。 殺人の疑いで逮捕・送検されたのは大分市元町の無職 姫野忠文容疑者（58）です。姫野容疑者は2026年3月3日、大分市内の自宅で中津市に住む18歳の女性の首をナイフで突き刺し殺害した疑いが持たれています。 女性は3月2日から行方不明となっていて、4月12日に豊後大野市緒方町の山