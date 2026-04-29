春の叙勲の受章者が発表され、元内閣府特命担当大臣を務めた衛藤晟一さんら大分県内在住者54人が選ばれました。 【写真を見る】春の叙勲大分県内在住者54人が受章衛藤晟一さんに旭日大綬章 大分市の元国会議員の衛藤晟一さん（78）は、県内在住者では最高位となる旭日大綬章を受章。長年にわたる重責と内閣府特命担当大臣としての功労がたたえられました。 また、地方自治への功労として旭日中綬章に元佐伯市長の田中利明さ