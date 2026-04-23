東京株式市場の日経平均株価が史上初めて23日、6万円を突破しました。歴史的な瞬間を受けた大分県民の反応を取材しました。 【写真を見る】日経平均株価6万円を突破専門家「さらなる株価上昇も」 今後の展望は 23日の東京株式市場は、AIや半導体関連の銘柄に買い注文が先行し、日経平均株価は取引開始直後に史上初めて一時6万円を超えました。 （県民）「NISAをやっているので、世界の動きも見つつ、それでも日経平均が上がっ