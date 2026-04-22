ヘルス特集のカバーストーリーに、アオイヤマダと花道家・アーティストの上野雄次が登場。命をめぐる定義が刻々と更新されようとするなか、応答し続ける身体は、新たな流れに寄り添い、時に抗いながら、人類が強くしなやかに生き抜く力をもち合わせた存在であることを映し出す。