県内は朝方、雨が降っていましたが次第に各地で青空が広がっています。朝日町の寺ではシャクナゲの花が見頃を迎えています。新潟県との県境近くにある朝日町の護国寺は「シャクナゲ寺」として親しまれ、とやま花の名所にも選ばれています。シャクナゲはおよそ50年前から本堂の裏にある斜面に植えられていて、今ではおよそ30品種、300株が、白や濃いピンクなど、色とりどりの花を咲かせ見頃を迎えています。けさまで降っていた雨は