がんばりすぎない家事と片付けの仕組みで、毎日の暮らしを効率化できたアイデアを紹介します。夫婦共働き、子ども2人の4人家族で、ミニマルな暮らしをしている整理収納アドバイザー・Nozomiさん（現在30代）のケースです。ここではNozomiさんが実践している、家事の手間を減らし、時短できるようになった習慣について語ります。家事は「完璧」じゃなくてもいい共働きで子育てをしていると、家事に完璧さを求めるのは現実的ではない