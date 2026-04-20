大分県臼杵市にある生花店を営む師藤美名子（67）さんが、日本フラワーデザイン大賞で県内初となる文部科学大臣賞を受賞しました。 【写真を見る】「日本フラワーデザイン大賞」大分・臼杵市の師藤美名子さん、文部科学大臣賞を受賞 師藤さんは、去年12月に開催された「日本フラワーデザイン大賞2025」で文部科学大臣賞に輝き、20日臼杵市長に報告しました。 1970年から続くこの大会は、日本一のフラワӦ