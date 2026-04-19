65歳でひとり暮らしを始め、カナダに住みながらもたない暮らしの発信をしているブロガーの筆子さん。ものを減らす暮らしを始めて15年以上になり、たくさんのものを手放してきた反面、“10年以上手元にあるもの”も。「どれも特別高価なものではありませんが、暮らしにしっかりなじんで、気がつけば長いつき合いになっていました」と、筆子さん。「10年以上愛用しているもの」を3つ紹介してくれました。懸賞で当たった「ショルダー