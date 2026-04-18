専門学校「健祥会学園」の創立30周年を祝う式典が18日、徳島県徳島市で開かれ、元プロゴルファーの古閑美保さんが夢の叶え方について話しました。専門学校「健祥会学園」は2026年、創立30周年を迎えました。この日の記念式典には関係者ら約450人が出席し、中村太一理事長が「教育の質の向上と豊かな心を持つ人材の育成に努める」と挨拶しました。このあと、元プロゴルファーの古閑美保さんが夢の叶え方についてト}