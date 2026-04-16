アメリカ・イスラエルのイラン攻撃から端を発した、中東ホルムズ海峡の事実上の封鎖。ホルムズ海峡経由の原油に大きく依存する日本国内では、様々な影響が出てきていますが、県内ではどうなのか取材しました。 藍住町の自動車整備業者です。自動車の整備から車検、修理などを行っています。車に付いた傷やへこみを直した後に行うのが塗装です。この塗装にも、不安定な原油供給の影響が出始めていると言います。 （