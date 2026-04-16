親子で「ものを大切にすること」について考えたエピソードを紹介します。自身も整理収納アドバイザーとして活動し、最近小学4年生の二女も整理収納アドバイザーの資格を取得したESSEベストフレンズ101・高橋香織さんの事例です。ここでは、流行のシール交換（シル活）について、整理収納アドバイザーの視点も交えながら、二女と話し合ってよかったことについて語ります。シール交換について子どもが考えていたこと親も子も一緒にな