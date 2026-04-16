HEAVEN Japanから、人気のノンパテッド風ブラ「SELFIT BRA」に新色ブラック・ベージュが登場しました。公式オンラインショップにて4月14日より販売開始され、軽さと薄さを極めた設計で夏の汗や蒸れの悩みを軽減。ナチュラルな美しさと補整力を両立し、涼しさと機能性を求める女性に寄り添う新定番ランジェリーとして注目を集めています♡ 新色ブラック＆ベージュ登場 「SELFIT BRA」は1枚7,480円(税