【即完売必至】汗や水にも強い！夏のアクセサリー選びで「絶対に外せない」5つのルール
YouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ママアクセのゆかりん」が、「【夏アクセの正解】汗・水に強くて毎日使える！失敗しないアクセサリーの選び方5つ」と題した動画を公開しました。アクセサリーショップ「レスブリス」の店長を務めるゆかりんさんが、夏のアクセサリー選びで意識している5つのルールと、おすすめの新作アイテムを紹介しています。
「洋服がシンプルになる夏こそアクセが大事」と語るゆかりんさん。1つ目のルールとして「汗や水に強い素材を選ぶ」ことを挙げ、変色しにくいステンレス素材を推奨しました。動画では、着脱が簡単で「つけてることすら忘れて」しまうほど軽い「ワンタッチステンレスピアス」や、丸みのあるフォルムが特徴の「ドゥスタッズピアス」を紹介しています。
2つ目のルールは「夏こそアクセを盛る」。Tシャツなどシンプルな装いが増える夏場は、複数のアイテムを組み合わせるのがポイントだと語ります。動画内では実際に、長さの異なるネックレスの重ねづけや、リング、ブレスレットを組み合わせる様子を実況。中でも、留め具をなくしてスマートなY字シルエットを実現した「マイベーシックネックレス80cm」や、小さなハートチャームに魂を込めたという「ハートシルクコードブレスレット」など、こだわり抜かれたアイテムの数々が登場します。
さらに、「シルバーを取り入れる」というルールでは、インフルエンサーのましこえいこさんとコラボした「シグネチャーフープピアス」を紹介。「あえての重み」と、存在感のあるシルバーアイテムの魅力を語りました。続けて「首元がベタつかない長さのネックレス」「天然石で季節感を出す」といったテクニックも解説。ブラックオニキスなどの天然石リングを取り入れることで、大人の抜け感を演出できると力説しています。
汗やベタつきといった夏ならではの悩みを解消しながら、コーディネートを格上げするアイデアが詰まった本動画。薄着になる季節に向けて、日々のアクセサリー選びの参考にしてみてはいかがでしょうか。
「洋服がシンプルになる夏こそアクセが大事」と語るゆかりんさん。1つ目のルールとして「汗や水に強い素材を選ぶ」ことを挙げ、変色しにくいステンレス素材を推奨しました。動画では、着脱が簡単で「つけてることすら忘れて」しまうほど軽い「ワンタッチステンレスピアス」や、丸みのあるフォルムが特徴の「ドゥスタッズピアス」を紹介しています。
2つ目のルールは「夏こそアクセを盛る」。Tシャツなどシンプルな装いが増える夏場は、複数のアイテムを組み合わせるのがポイントだと語ります。動画内では実際に、長さの異なるネックレスの重ねづけや、リング、ブレスレットを組み合わせる様子を実況。中でも、留め具をなくしてスマートなY字シルエットを実現した「マイベーシックネックレス80cm」や、小さなハートチャームに魂を込めたという「ハートシルクコードブレスレット」など、こだわり抜かれたアイテムの数々が登場します。
さらに、「シルバーを取り入れる」というルールでは、インフルエンサーのましこえいこさんとコラボした「シグネチャーフープピアス」を紹介。「あえての重み」と、存在感のあるシルバーアイテムの魅力を語りました。続けて「首元がベタつかない長さのネックレス」「天然石で季節感を出す」といったテクニックも解説。ブラックオニキスなどの天然石リングを取り入れることで、大人の抜け感を演出できると力説しています。
汗やベタつきといった夏ならではの悩みを解消しながら、コーディネートを格上げするアイデアが詰まった本動画。薄着になる季節に向けて、日々のアクセサリー選びの参考にしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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