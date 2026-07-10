「私はもう女として見られていない」熟年妻が抱えるレスの苦悩と熟年不倫が起きる悲しき現実
不倫解決カウンセラーの河村陽子氏が自身のYouTubeチャンネルで「【衝撃】60代夫婦の85%がレス？それでも仲良し夫婦がしてること」を公開した。動画では、50代以上の熟年夫婦が抱えるセックスレスの実態と、そこから生じる不倫の背景、そしてレスでも夫婦円満でいるための秘訣について、不倫解決の専門家としての見地から詳しく解説している。
河村氏はまず、日本の50代夫婦の営みの平均が月に約1.4回、60代になると月に1回程度であるという全国調査のデータを提示。さらに、50代・60代の女性に対する調査では85%以上の夫婦がセックスレスであるという衝撃的なデータがあることを紹介した。
その上で、女性からの相談で最も多い言葉として「私はもう女として見られていない」「夫にとったら私は家政婦として思われてて、女として必要とされてない」という切実な声を引用。「行為そのものを求めてるんではなくて、愛されてるという必要とされてる実感を求めたいという気持ちが強い」と指摘し、レスがもたらす精神的な孤立感を浮き彫りにした。一方、男性側にも機能が衰えていくことへの自信喪失や、妻に断られたことによる傷つきといった口に出せない本音があると説明。夫婦間のすれ違いが深まることで「必要とされてない寂しさ」が募り、それが熟年不倫の引き金になると説いた。
しかし河村氏は、セックスレスであっても夫婦関係が良好なケースは多々あると断言する。仲の良い夫婦の共通点として、挨拶や感謝の言葉、テレビを見ながらの会話など小さな愛情の積み重ねを挙げ、「夜の回数よりも大切なのは心のつながり」と結論づけた。最後には「相手が冷たい態度を取ったとしても、こっちから挨拶などの言葉を増やしていってほしい。夫婦の関係は何歳からでも変わっていく」と視聴者に寄り添う言葉で動画を締めくくった。
河村氏はまず、日本の50代夫婦の営みの平均が月に約1.4回、60代になると月に1回程度であるという全国調査のデータを提示。さらに、50代・60代の女性に対する調査では85%以上の夫婦がセックスレスであるという衝撃的なデータがあることを紹介した。
その上で、女性からの相談で最も多い言葉として「私はもう女として見られていない」「夫にとったら私は家政婦として思われてて、女として必要とされてない」という切実な声を引用。「行為そのものを求めてるんではなくて、愛されてるという必要とされてる実感を求めたいという気持ちが強い」と指摘し、レスがもたらす精神的な孤立感を浮き彫りにした。一方、男性側にも機能が衰えていくことへの自信喪失や、妻に断られたことによる傷つきといった口に出せない本音があると説明。夫婦間のすれ違いが深まることで「必要とされてない寂しさ」が募り、それが熟年不倫の引き金になると説いた。
しかし河村氏は、セックスレスであっても夫婦関係が良好なケースは多々あると断言する。仲の良い夫婦の共通点として、挨拶や感謝の言葉、テレビを見ながらの会話など小さな愛情の積み重ねを挙げ、「夜の回数よりも大切なのは心のつながり」と結論づけた。最後には「相手が冷たい態度を取ったとしても、こっちから挨拶などの言葉を増やしていってほしい。夫婦の関係は何歳からでも変わっていく」と視聴者に寄り添う言葉で動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
「不倫された私ってかわいそう」は間違い？被害者ポジションにすがる妻の残酷な現実
「口座開設も両親の同意が必要？」弁護士が明かす2026年開始「共同親権」のリアルと落とし穴
「実は間違っている？」不倫リピート妻との話し合いで夫がやりがちな絶対NGな質問
チャンネル情報
不倫に直面し、先が見えず苦しんでいる方へ向けたチャンネルです。裏切られたショックや不安、怒りで揺れる心をどう整理すればいいのか、実際の相談事例をもとに丁寧に解説しています。夫や妻の行動に振り回されず、自分の気持ちを大切にしながら関係を見つめ直すための考え方や会話のヒントを知りたい方におすすめです。