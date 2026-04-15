【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LiSAソロデビュー15周年に向けての盛り上がりが最高潮になる中、3年半ぶりとなる7枚目のフルアルバム『LACE UP』が発売された。 またアルバムリリースに合わせて「Patch Walk」のツアードキュメントMVが公開された。 ■4月20日に迎えるLiSAのソロデビュー15周年を祝福するにふさわしいキャリア集大成となる7th アルバム『LACE UP』 4月15日に発売されたア