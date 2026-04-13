川遊びなど川のレジャー利用が増えるゴールデンウイークを前に、河川公園などの水辺施設で13日、安全利用点検が行われました。山形県などは人出が増えるゴールデンウイークを前に、川遊びやレクリエーションなどで利用される水辺施設を安全に利用できるか毎年数日にわたって点検を行っています。中川悠アナウンサー「現在、山形県や消防などの担当者によって点検作業が行われています」