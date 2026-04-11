「定番物」を選ぶことによるメリットを紹介します。教えてくれたのは、ブロガーでミニマリストのしぶさん。しぶさんは服装やもちものを定番にそろえ、シンプルな暮らしを実践しています。デザインや個性よりも大切にしている、ものを選びで大切にしている価値観を伺いました。※ この記事は『手ぶらで生きる。見栄と財布を捨てて、自由になる50の方法』（サンクチュアリ出版）より一部抜粋、再構成の上作成しております。「定番物