スマホに写真やアプリをたくさん入れて、容量を圧迫していませんか。じつはその「デジタルの散らかり」こそ、心の疲れにつながっているかもしれません。デジタル整理アドバイザーの山本真由美さんが「いらない写真やアプリを手放す」方法をご紹介。心まで軽くする“デジタル捨て”もお聞きしました。写真の手放し方3ステップまずは写真の手放し方をご紹介します。【写真】iPhoneにある、重複した写真の探し方●1：要件のすんだスク